SV Oberes Metnitztal liegt nach sechs Runden in der 1. Klasse C auf dem vierten Platz. Am Sonntag (16 Uhr) will die Elf von Trainer Marco Winkler den Titelfavoriten SC St. Veit ärgern.



GRADES (stp). "Wenn wir auf unserem kleinen Platz 90 Minuten lang die beste Leistung bringen und defensiv keine Fehler machen ist auch gegen den großen Favoriten St. Veit etwas drin", sagt Marco Winkler, Trainer des SV Oberes Metnitztal. Die Metnitztaler sind nach sechs Spielen als Vierter der erste Verfolger des SC St. Veit aus dem Bezirk – nur Oberglan und Reichenau liegen dazwischen. In den letzten Begegnungen haderte Winkler vor allem mit unnötigen Gegentoren.

"Gegen Glanegg lagen wir schon nach neun Minuten durch zwei dumme Tore 0:2 zurück. Auch gegen Launsdorf und Guttaring war es nicht anders, obwohl wir die Spiele dann noch drehen konnten. Aber Torgeschenke wird es von uns keine mehr geben", betont der Trainer, der seit der Winterpause im Metnitztal mit der Mannschaft arbeitet. Nach kurzem Abstecher in seiner Heimat ist auch Torjäger Daniel Vukaljovic zurück im Metnitztal. "Er hatte einige Angebote aus ganz Kärnten, wollte dann aber wieder hier spielen. Sein Problem in der Liga ist es aber, dass ihn jeder kennt und immer zwei Mann zur Deckung abstellt", sagt Winkler über den Stürmer, dem heuer noch kein Treffer gelungen ist. Florian Londer – zuletzt zwei Tore und ein Assist gegen Glanegg – Martin Leitgeb oder Maximilian Wurzer sprangen bisher in die Bresche.

Groinig: "Wissen was uns erwartet"



"Wir wissen natürlich, dass es am Platz in Grades immer besonders schwer ist, kennen aber die Metnitzer Mannschaft und wissen womit wir es zu tun bekommen", sagt der St. Veiter Trainer Raphael Groinig, der mit der spielerischen Leistung beim 0:0 gegen Friesach zufrieden war. "Es gibt oft Tage, da gelingt trotz vieler Chancen einfach kein Tor." Neben den beiden Langzeitverletzten Edin Serdarevic und Johannes Steiner fallen gegen Metnitz auch der gesperrte Lukas Strasser und Florian Novak (Knieprobleme) aus. "Wir können jeden ersetzen, haben die Qualität im Kader", so Groinig.