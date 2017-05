Frühlingskonzert der Schützenkapelle Metnitz

02.05.2017, 15:57 Uhr

Neue Musiker

Die Ehrungen

Sechs neue Musiker wurden beim Konzert vorgestellt: Leonie Knapp, Katharina Ölweiner, Melanie Schoas, Alexandra Leitner, Anna-Maria Engl und Christian Bergner. Eine ganze Reihe an Leistungsabzeichen wurden im Rahmen des Konzertes von der Jugendreferentin Sigrid Steindorfer überreicht. Freuen konnte sich darüber Mario Holzer, Erhard Taferner, Leonie Knapp, Sandra Foith, Alina Taferner, Corinna Leitner, Melanie Schoas, Isabella Engl und Andreas Ebner.Seitens des Kärntner Blasmusikerverbandes wurde Hermann Ebner das Verdienstkreuz in Gold (30 Jahre Bekleidungsarchivar) und Jürgen Engl das Verdienstkreuz in Silber (20 Jahre Stabführer) von Bezirksobmann Waldemar Wurzer verliehen. Im Rahmen des Konzertes bedankte sich die Schützenkapelle beim scheidenden Obmann Franz Steiner für seine 20-jährige Tätigkeit.