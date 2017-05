St. Veiter Weltladen feiert Jubiläum

01.05.2017, 08:30 Uhr

Der Weltladen in der Innenstadt von St. Veit feiert am Wochenende das 25-Jahr-Jubiläum.

Der "Dritte Welt Laden"

ST. VEIT. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht: Seit 25 Jahren bereichert der Weltladen die Innenstadt von St. Veit. In Österreich gibt es an die 100, in Kärnten ist der Weltladen in St. Veit aktuell nur einer von Vieren."Viele Geschäfte in St. Veit sind in den letzten 25 Jahren abgwandert. Es freut uns schon sehr, dass der Weltladen nach wie vor in St. Veit ansässig ist", sagt Martin Windbichler.Denn im November 1991 einige engagierte Menschen aus der Herzogstadt den damals sogenannten „Dritte Welt Laden“ neu aus dem Boden stampften, haben dem Projekt Kritiker keine lange Überlebenszeit gegeben. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurde daraus im Laufe der Jahre ein stabiles Unternehmen, das fair gehandelte Waren aus Ländern aus dem globalen Süden vertreibt.„Diese Initiative soll es ermöglichen, dass Menschen von dem, was sie herstellen und ernten, in ihrer Heimat würdevoll und selbstbestimmend leben können“, erklärt Windbichler. Er lädt ein, dass Geschäft zu besuchen. "Es gibt qualitästvolle, tolle Waren!".

Die Jubiläumsveranstaltung

Der Weltladentag

Am Freitag, 5. Mai um 19 Uhr, lädt das Team des Weltladens zur Jubiläumsveranstaltung in das Pfarrzentrum. Neben einem Rückblick und einem Buffet mit fair gehandelten Produkten, sowie Cocktails der Partnerschule HLW St. Veit, erwartet die Besucher eine Begegnung mit Projektpartnerinnen aus Guatemala.Am Samstag, dem 6. Mai, wird ab 9 Uhr vor dem Weltladen der „Weltladentag“ gefeiert. Anlässlich der weltweit steigenden Flüchtlingszahlen machen die österreichischen Weltläden – sie sind Fachgeschäfte für Fairen Handel – darauf aufmerksam, dass Solidarität grenzenlos ist. Sie zeigen die Beiträge und die Rolle der Weltläden für ein menschenwürdiges Leben im globalen Süden sowie Solidarität mit Geflüchteten in Österreich.Auf dem Programm stehen Kaffeeverkostung, Ladenführungen, Musik sowie eine Schalmodenschau mit den Sonnenkindern der Stadtpfarre um 10 Uhr.