Gurktal-Derby endet mit Favoritensieg

22.04.2017, 18:46 Uhr

Aus drei Standardsituationen machte der SV Gurk drei Tore.

Gurk (rl). Vor Spielbeginn wurden die Nachwuchsmannschaften der neu gegründeten Spielgemeinschaft "Gurktal Juniors" präsentiert, am Platz standen sich dann Gurk und Straßburg als Gegner gegenüber.Die Heimelf startete gleich mit einem Paukenschlag: Nach Freistoß von Stefan Luschin stellte Julian Hübl per Kopf bereits in der zweiten Minute auf 1:0. Gurk blieb am Drücker und Marco Jandl traf ebenfalls per Kopf nach einem Eckball zum 2:0. Erst nach rund 20 Minuten wachten die Straßburger, angetrieben von Spielertrainer Alexander Schlintl, auf und kamen zu guten Torchancen. Einen Freistoß holte Gurk-Schlussmann Thorsten Müller aus dem Kreuzeck und kurz vor der Pause wurde ein Tor der Gäste wegen Abseits aberkannt. Auch nach Seitenwechsel kamen beide Teams zu Torchancen, der Anschlusstreffer für Straßburg blieb aber aus. Statt dessen erhöhte Michael Felsberger mit einem wuchtigen Kopfball, abermals nach einem Eckball, zum 3:0 Endstand.