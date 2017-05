Drei Frauen eröffnen in St. Veit eine Praxis

04.05.2017, 06:00 Uhr

Drei kompetente Frauen eröffnen am St. Veiter Hauptplatz eine Gemeinschaftspraxis.

Die drei Schwerpunkte

ST. VEIT. Das nennt man wohl Frauenpower: Ingrid Kruttner, Silke Trummer und Brigitte Mittendorfer eröffnen ab 5. Mai im Innenhof am St. Veiter Hauptplatz 7 gemeinsam eine Praxis.Ingrid Kruttner bietet Stillberatung, Aura-Soma und Bachblüten an. Brigitte Mittendorfer ist diplomierte Hypnose- und Mentaltrainerin. Silke Trumme ist Heilmasseurin, medizinische Masseurin und diplomierte Sportmasseurin.Die Frauen kennen sich seit Jahren. "Wir haben uns schließlich über Bekannte wiedergefunden", sagt Kruttner, die vor wenigen Monaten die Praxis eröffnete und nun Trummer und Mittendorfer mit ins Boot holte. Kruttner begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis in die Zeit nach der Geburt.

Sie ergänzen sich

Tag der offenen Tür

Die drei Powerfrauen haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die dennoch ineinander übergehen. "Wo ein Bereich aufhört, fängt der andere an", sagt Trummer, die National-Teams (Radsport und Paralympics) betreut hat. Im Sommer ergänzt sie ihre Ausbildung und bietet dann speziell für Schwangere Massagen und Co. an."Es ist toll, dass wir so gut harmonieren", fügt Mittendorfer an. Abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören – mit Hypnose sei alles möglich.Am 3. Juni findet von 9 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Gemeinschaftspraxis statt.