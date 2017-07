"Stadioncafe soll Heimat der St. Veiter Fußballer werden!"

18.07.2017, 11:47 Uhr

Josef Tschopp hat das Stadioncafe in der JL Arena übernommen. Erstmals ist er heuer auch am Wiesenmarkt vertreten.

ST. VEIT (stp). Eine lange Ära ist Ende Juni am Liebenfelser Sportplatz zu Ende gegangen. Josef Tschopp zog als langjähriger Wirt des Sportcafés LIebenfels einen endgültigen Schlussstrich. Schon im Vorjahr hatte er angekündigt aufzuhören. "Ich werde 68 Jahre alt. In den 23 Jahren habe ich vieles erlebt, es hat sich aber auch einiges verändert. Es war Zeit einen Schlussstrich zu ziehen", erzählt Tschopp.

Tschopp hat noch nicht genug

Die Erinnerungen bleiben

Fußballfamilie in St. Veit

Bude am Wiesenmarkt

Wer jetzt denkt, dass sich der St. Veiter gänzlich in den Ruhestand zurückzieht, der irrt aber. Denn bereits im Herbst hat Tschopp die Gastronomie in der Jacques Lemans Arena übernommen. Aus den ehemaligen VIP-Räumlichkeiten wurde das bodenständige "Stadioncafé". "Wenn wir den St. Veiter Fußball wieder groß machen wollen müssen alle an einem Strang ziehen. Das fängt beim Sportlichen an, aber auch die Gastronomie trägt einen großen Teil dazu bei", weiß der erfahrene Gastwirt. "Deshalb habe ich bewusst diesen Namen gewählt."Der Einstieg in die Gastronomie kam für Tschopp vor 23 Jahren selbst sehr spontan. "Ich habe zuvor als Techniker gearbeitet. Von heute auf morgen war ich dann Gastwirt. Mit meiner Ex-Gattin und meinen drei Töchtern habe ich 1994 begonnen. Es war eine schöne Zeit, auf die ich immer gerne zurückblicken werde." Egal ob sportliche Erfolge oder Pleiten, aber auch große Konzerte wie das Open Air mit den Bengels bleiben dem 68-jährigen in Erinnerung. "Es ist alles am Sportplatz zusammengekommen. Im laufe der Jahre hat sich aber auch die Sportfamilie in Liebenfels verändert. Die einzelnen Sektionen stehen jetzt eher für sich alleine."Als St. Veiter lag es für Tschopp nahe, genau diesen Gedanken einer einheitlichen Sportfamilie auch wieder in die Herzogstadt zu bringen. Deshalb hat das Stadioncafé auch täglich ab 16 Uhr (Sonntag ab 10 Uhr) geöffnet - egal ob überhaupt ein Fußballspiel, Training stattfindet. "Es muss jemand da sein und sich engagieren. Wenn die Leute merken, dass man hier immer etwas zu trinken bekommt, werden sie auch wiederkommen", ist sich der Gastronom sicher. "Ich will, dass es das Heimatcafé für Fußballer und Fußballinteressierte in St. Veit wird."Um sich und den St. Veiter Fußball noch mehr zu präsentieren ist Josef Tschopp heuer auch erstmals am St. Veiter Wiesenmarkt vertreten. Ein großes Highlight in naher Zukunft ist zudem das Testspiel zwischen dem italienischen Verein Udinese Calcio und Hannover 96 in der LJ Arena.