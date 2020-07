Liebe TT-Freunde,

wir möchten euch herzlich zum 11. Internationalen Adi Rainalter Turnier am Samstag den 19.09.2020 nach Fulpmes einladen. Es werden wieder Mannschaften aus Südtirol der Schweiz,Liechtenstein und Deutschland erwartet!

Wir spielen wieder im altbewährten System mit 3 Spielern im Einzel und Doppel. Es geht nicht um RC Punkte, sondern um ein gutes Training und jede Menge Spaß!

Nenngebühr: € 50,-- pro Mannschaft

(inkl. all you can Eat Abendbüffet)

Die Preisverleihung findet beim Abendbüffet statt

VORANMELDUNG bitte bis 16 September 2020 an tt-fulpmes@gmx.at oder christian.mair@ri-s.at +43 676 84 94 25 723

Übernachtungen können über https://www.stubai.at/ organisiert werden

Zuschauer sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei!

Mit sportlichen Grüßen

Christian Mair TSV Schlick2000 Fulpmes /Sektion Tischtennis

https://www.tsv-fulpmes.at/

https://www.sportkalender-tirol.at/de/event/TOZVOKYHD01594541587Z3WT5K6CRK

Bilder vom 10 Adi Turnier 2019 https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-sport/bad-aibling-bayern-siegt-beim-10-adi-rainalter-turnier_a3642363