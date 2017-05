TSV AustriAlpin Fulpmes Jahreshauptversammlung

AT

Zur 61. Jahreshauptversammlung lädt der TSV Fulpmes am Freitag, 12. Mai um 19.00 Uhr in den Stubaierhof ( Tiroler Stube ) in Fulpmes. Wichtigste Tagesordnungspunkte sind der Rechnungsabschluss, die Entlastung des Kassiers sowie die Neuwahl des gesamten Vereinsausschusses, der statutengemäß alle 2 Jahre neu bestellt wird. Jedes Vereinsmitglied ist herzlich zu dieser Versammlung eingeladen.