Jubiläumsbichlfest in Aussernavis

Vom 26.05.2017 bis 28.05.2017 ladet die Jungbauernschaft/Landjugend Aussernavis recht herzlich zu ihrem Jubiläumsbichlfest (25 Jahre Bichlfest und 35 Jahre Jungbauernschaft/Landjugend Aussernavis) am Weinoldsbichl in Aussernavis ein.Freitag:Beste Unterhaltung mit Volxrock aus SüdtirolSamstag:Die Freddy Pfister Band aus dem Zillertal wird am Samstag für Tanz und Unterhaltung sorgen.Beginn am Freitag und Samstag jeweils um 21:00 Uhr

JUBILÄUMSPREIS:



VVK: 5 Euro, AK: 7 EuroKein Einlass unter 16 Jahren -> AusweispflichtSonntag:10:30 Uhr: Heilige Messe mit Jugendseelsorger Kidane KoabzaAnschließend Tanz und Unterhaltung mit der Band „mir Drei“Jubiläumsprogramm, Kinderprogramm14:00 Uhr: Verlosung des Jubiläumspreises1. Preis: Fleckvieh Zuchtkalb2. Preis: Wellnessgutschein 2 Nächte für 2 Personen3. Preis: 10 Kisten Zipfer Märzen BierPreis pro Los: 5 EuroSpecial: Eintrittskarte + Gewinnlos: 8 Euro