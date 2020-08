"Non omnis moriar. Ich werde nicht sterben.", so die Inschrift auf dem Grab von Joseph Haydn. Und auch die virtuose Cellistin Estrella hat nicht vor, zu sterben, auch wenn ihr ein Geheimbund nach dem Leben trachtet, weil sie ein unveröffentlichtes Notenblatt Haydns zu Gesicht bekam und die musikalische Abfolge immer noch wiedergeben kann. Was das alles mit Wien, Mexico und einem alten Freund zu tun hat, erzählt Debütantin Anria Reicher in ihrem rasanten Musik-Thriller "Das Haydn-Pentagramm".

Aufbau TB, 400 Seiten, 10,30 €