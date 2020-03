145. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Telfs

Am Samstag, den 07. März 2020, fand die 145. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Telfs im Gerätehaus statt.

Kommandant HBI Matthias Hagele konnte dazu Bürgermeister Christian Härting, VBGM DR. Cornelia Hagele, GV Michael Ebenbichler und NR Rebecca Kirchbaumer sowie LFK LBD Ing. Peter Hölzl, AK ABI Martin Hellbert und Ehrenkommandant Peter Larcher willkommen heißen.

Weiters wurde die aktive Mannschaft, unsere Senioren, die Jugendfeuerwehr sowie die Vertreter der befreundeten Blaulichtorganisationen wie Bundespolizei, Rotes Kreuz und die Vertreter der Musikkapelle und der Presse auf das Herzlichste begrüßt.

2019 war wieder ein sehr arbeitsreiches Jahr für die Feuerwehr Telfs. Neben den 284 Einsätzen, die Sanierung des Feuerwehrhalle wurde auch die Ausführung des 1. Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb der Alpenregionen in Telfs durchgeführt.

Die Zahl von 284 Einsätzen gliedert sich in 49 Brandeinsätze, 22 Fehlalarme, 144 technische Hilfeleistungen, 68 Brandsicherheitswachen sowie 1 böswilligen Alarm.

2019 wurde die Marktgemeinde Telfs von großen Naturkatastrophen und Großbränden verschont.

Dennoch galt es sehr viele kleinere Einsätze zu erledigen. Das Einsatzspektrum verläuft wie auch in den letzten Jahren von der obligaten Ölspur, dem kleinen Brand, dem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, der Verletztenbergung mit der Drehleiter bis hin zu den Tierrettungen und vielem mehr. Nach dem umfangreichen Bericht des Kommandanten folgte eine Diashow über das vergangene Jahr. Im Anschluss bedankte sich Kommandant Hagele und Stellvertreter OBI Mario Schrott bei der Mannschaft, der Gemeindeführung und bei KDT Hagele für die Unterstützung des ganzen Jahres über. Nach dem Kassabericht vom letzten Jahr wurde ein junger Kamerad angelobt.

FM Philipp Hosp sprach die Gelöbnisformel!

Bei der Jugendfeuerwehr wurde Lorenz Hauser, Domenik Kofler, Julia Marchl, Justin Oberherzog, Elias Rainer die Erprobungsspange 1 und Markus Hollmann, Niklas Neuner die Erprobungsspange 2 sowie Marcel Grausam die Erprobungsspange 3 überreicht.

Auch heuer konnten wieder einige Kameraden und Kameradinnen befördert werden.



Zum Oberfeuerwehrmann (OFM)

• Felix Rüdiger

• Lukas Trostberger

Zum Hauptfeuerwehrmann (HFM)

• Daniela Kluckner

Zum Löschmeister (LM)

• Stefan Gapp

• Rainer Lindner

• Tobias Schneider

Zum Oberlöschmeister (OLM)

• Christoph Lair

Anschließend konnten mehrere Kameraden für ihre langjährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen von Landesfeuerwehrkommandat LBD Ing. Peter Hölzl ausgezeichnet werden:



Für 25 Jahre:

• HLM Reinhard Wacker

Für 40 Jahre:

• HLM Hanspeter Hagele

• HBI Karl Heißenberger

• HLM Josef Köll

• OBI Franz Oberleitner

• HLM Paul Porta

• HFM Norbert Raffeiner

Für 50 Jahre:

• HV Helmut Fartek

• HFM Johann Hagele

• OLM Alois Lutz



Für 60 Jahre:

• HFM Peter Klotz

• HFM Johann Leitl

Eine besondere Auszeichnung erhielten OBI Werner Seib und OBI Franz Oberleitner Sie wurden zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Telfs ernannt.

Nach den Ehrungen sprachen unsere Ehrengäste ihre Dankesworte über das Jahr 2020 an die Feuerwehr Telfs. Das Kommando bedankte sich abschließend bei der Gemeinde Telfs, den Blaulichtorganisationen und bei allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit im vergangen Jahr 2020.