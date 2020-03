Chöre der Neuen Mittelschulen Telfs beim „Fest der Stimmen“ ins Axams

Singen macht Spaß! So könnte das Motto für das „Fest der Stimmen“ lauten, das in allen Bezirken des Landes stattfindet.

Am Donnerstag, 5. 3. 2020 stand Axams ganz im Zeichen dieser Veranstaltung. Mit dabei waren auch die beiden Chöre der Neuen Mittelschulen in Telfs. Sie brachten schwungvolle Popsongs und Chorlieder zur Aufführung.

Der Chor der NMS Weissenbach, geleitet von Patricia Grosslercher und instrumental begleitet von Bastian Ernst (Gitarre/Klavier) sowie den Schülern Manuel Heiss (Cajon) und Hannah Witting (Querflöte), zeigte ein breites Spektrum vom Volkslied bis zum Popsong.

Die Schülerinnen und Schüler der NMS Anton Auer, geleitet von Vinzenz Arnold und begleitet von der Lehrerband, bestehend aus Bernhard Fuchsberger (Klavier) und Christoph Egger (Gitarre), brachten die Zuhörer im Saal mit dem Spiritual „O happy day“ zum Schunkeln. So hieß es zuletzt nicht nur im Lied „Applaus, Applaus“ für die Darbietungen der beiden Chöre.

Begeistert waren die Schülerinnen und Schüler auch von den Workshops, die anschließend an die Auftritte stattfanden.

Die teilnehmenden Jugendlichen und Lehrer der beiden Telfer Mittelschulen bedanken sich für die tolle Organisation dieses Events und freuen sich schon auf das nächste „Fest der Stimmen“!