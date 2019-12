TELFS (bine). PANergy, das von Stefan Schwarzenberger gegründete Tiroler Steelorchester hat die karibische Lebensfreude im Blut und stets die gute Laune im Gepäck. Seit mittlerweile 11 Jahren begeistert die Formation aus jungen Tiroler Musikern mit ihren Steeldrums. Am 27.12. konnte das begeisterte und tanzwütige Publikum im bestens gefüllten Telfer RahthausSaal mit PANergy und seinen rund 20 Tiroler Musikern im Alter zwischen 9 und 17 Jahren in die Welt des karibischen Urlaubsfeelings eintauchen.

Unter dem Motto „All night long“ reiste man mit den Musikern im ersten Teil ihres Konzertes von Vorarlberg über Wien nach Brasilien bis nach Trinidad. Im zweiten Teil verwandelten sie ganz nach den Worten von Lionel Richie`s „all night long“ den Saal in eine Partyzone. Es herrschte getrommelte Lebensfreude pur!