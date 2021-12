Am Anfang das Beste, unsere Boys spielten im ersten Drittel toll auf und hielten teilweise mit den Haushohen Favoriten mit. Es entwickelte sich in Folge ein schnelles ansehnliches Spiel. Die Belohnung dafür, war das 1:0 in der 2. Minute durch Samuel Pohl und es stand 1:0 für unsere Gunners. Natürlich wurde das Spiel schneller und Silz machte kräftig Druck, daraus resultierten noch Zwei Tore der Silzer Bullen zum 2:1 Pausenstand.

Im Mittelabschnitt setzten die Bullen sukzessive nach und sorgten innerhalb von 10 Minuten für eine Klare 6:1 Führung. Leider verließ unseren Boys in der Folge die Kraft, mit rollenden angriffen der Bullen fiel Tor um Tor und erhöhten auf 10:1. Mit diesem Pausenstand gingen die Oberländer beruhigt zum Pausentee.

Mit dem Kader von noch 10 Feldspieler (Verletzung) und einer Spieldauer Disziplinarstrafe minimierte sich unsere Mannschaft auf 9 Feldspieler und es war klar das sie gegen übermächtige Gegner und mit vollen Linien spielenden Bullen keinen Stich mehr machen konnten. Das letzte Drittel endete mit 9:0 aus der Sicht der Bullen.

Fazit:

Wir mussten mit einem Minimalen Kader von 11 Feldspielern und zwei Golalys die Reise nach Silz antreten, leider kamen aus einem an sich großen Kader nur 11 Spieler zum Spiel.

Es gibt auch positives zu berichten, Tobi Mair hatte wahrlich einen übermächtigen Einstieg in die Landesliga, bei seinem ersten Spiel hielt er im ersten Drittel die Mannschaft im Spiel, aber im zweiten Drittel konnte auch er den Spielverlauf nicht mehr verhindern.

Ein Lob an Tobi Mair und an Marco Triendl der das letzte Drittel im Kasten stand und beide ihr bestes gaben.

An die Spieler die trotz aller Umstände nach Silz fuhren und sich nicht hängen ließen.

SV Silz Bulls – EC Zirl Gunners 19:1 (2:1, 8:0, 9:0)

Tor: Samuel Pohl;

