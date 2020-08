2 Tiroler Meistertitel für SKITRI ZIRL beim Thiersee-Triathlon 2020

Die ältesten Kids eröffneten am 15. August den Kinder-Cross-Triathlon am wunderschönen Thiersee; Leo Fill konnte seinen Titel bei starker Konkurrenz verteidigen und holte sich auch heuer wieder den 1. Platz in der Gesamtwertung und somit den Tiroler Meistertitel im Cross-Triathlon. Sein Teamkollege Laurin Felbar belegte den 5. Platz in der Tiroler Meisterschaft.

Die Geschwister Luis und Rosa Lila Jenewein konnten sich in der jeweiligen Kategorie den 2. Platz in der Tiroler Meisterschaft holen.

Am Nachmittag wurden die Sprintdistanz und die ÖSTM in der Kurzdistanz ausgetragen.

Jonas Felbar ging erstmals in der Sprintdistanz (Jugend) mit 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen an den Start und wurde für seine hervorragende Leistung mit dem 1. Platz in der TM (insgesamt 2. Platz) belohnt.