Bei der diesjährigen Bezirksmeisterschaft 2019 der Sparkassen Errea Fußball Schülerliga 2019 stellen die beiden Telfer Mittelschulen wieder ihre Klasse bei der Fußball Schülerliga unter Beweis. Beide Teams zeigen großartigen Hallenfußball.

Die NMS Weißenbach Telfs gewann alle 6 Spiele und steht somit als Vertreter der Landesmeisterschaft in der Halle in Schwaz am 19. Februar fest.

Auch die NMS Anton Auer Telfs spielte gut mit und erreichte den dritten Platz bei der Bezirksmeisterschaft 2019.

Den Burschen aus der NMS Weißenbach wünschen wir im weiteren Verlauf der Hallenmeisterschaft alles Gute.

Gsellmann Franz

(Bezirksreferent Fußball Schülerliga)