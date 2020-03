Erfolg auf allen Linien beim Turn 10! Mit 1 Goldmedaille, zwei zweiten Plätzen und einem 3. Platz war das BRG/ BORG Telfs wieder die erfolgreichste Schule bei den Landesmeisterschaften im Kunstturnen – alle Teilnehmerinnen erturnten sich eine Medaille!

Überraschend war die Leistung der 2. Klasse (Laura Kiss, Magdalena Glasow, Amelie Kofler, Lisa Neuner, Franca Schleich, Sophia Tanzer) die sich mit 1,5 Punkte Vorsprung vor der 1. Klasse (Rüya Erdem, Eda Kocaman, Mia Dietrich , Larissa Binter, Nicole Bierecker, Amy Fürnschuss) den Sieg holen konnte – mit 23 Punkten Vorsprung vor den drittplatzierten Mädchen! Die beiden Mannschaften waren mit Abstand die besten im 12 – Mannschaften starken Teilnehmerfeld, was sich auch in der Einzelwertung zeigte.

Eda Kocaman siegte, gefolgt von Rüya Erdem auf dem 3. Platz, die am Balken 2 Stürze hinnehmen musste. 4. Platzierte ist Laura Kiss, 6. Magdalena Glasow, bis zum 13. Platz haben sich 10 unserer Mädchen platziert!

Spannend war es bei den 3. / 4. Klassen, es ging nämlich um die Teilnahme für die Bundesmeisterschaften. Leider passierten unseren Mädels (Hanna Ebenbichler, Julia Fartek, Hannah Zöhrer, Leonie Wirtenberger, Nadine Enoh, Sarah Gritsch) einige Fehler und sie erreichten den hervorragenden 3. Platz

Besonders gelungen sind die Übungen Hanna Ebenbichler und Julia Fartek, die in der Einzelwertung die Plätze 1 + 3 belegten.

Der Oberstufe (Aiko Zobl, Nikola Dreschl, Ezo Gesoglu, Linnea Wöss, Sarah Muckenhuber und Laura Ackermann) gelang ebenso ein guter Wettkampf und sie erreichten den 2. Platz