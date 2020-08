Vom 1. – 5.8.2020 fanden die Österreichischen Staats-, Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften im Schwimmen in der Auster Graz statt. In diesen auch für die Sportlerinnen und Sportler schwierigen Zeiten wurde bei diesem Bewerb nicht nur vom Tiroler Bernhard Reitshammer ein Olympia Limit geknackt, auch die Zirler Delfine zeigten tolle Leistungen.

Moritz Krätschmer (AK13) sicherte sich 2x Gold (200m und 400m Freistil) und 2x Bronze (100m Freistil und 100m Rücken) sowie 4. Plätze in 100m Brust und 1.500m Freistil - Romy Pabst (AK14) holte sich 1x Gold (200m Lagen), 2x Silber (100m Schmetterling und 200m Brust), 1 x Bronze in (100m Brust) und den 4. Platz in 100m Rücken.

Plätze unter den Top-Ten sicherten sich Marco Sonntag (Allg. Klasse) 5. Platz in 200m Rücken, 7. Platz in 1.500m Freistil - Jonas Felbar (AK16) 8. Platz in 1.500 m Freistil und Yabsira Meyer (AK14) 10. Platz in 100m Schmetterling und über viele persönliche Bestzeiten durften sich Leo Fill (AK15), Alexander Dmitriev (AK14) und Lorena Übelhör (AK13) freuen. Für diese Erfolge maßgeblich verantwortlich sind die engagierten Trainerinnen und Trainer Caro Reitshammer, Fabio de Santis und Vicky Tschemer.