Musikalische Muttertagsgrüße in Inzing

Am Samstag, den 13. Mai, laden die Jugendkapelle und die Musikkapelle Inzing zu einem besonderen Konzert in den Schulhof/Musikpavillon Inzing.

Um 18 Uhr beginnt die Jugendkapelle ihr alljährliches Muttertagskonzert, bevor direkt im Anschluss die Musikkapelle Inzing erstmals ein Solistenkonzert gibt. Verschiedene Solisten der Musikkapelle Inzing werden ihr Können beweisen. Der Eintritt ist frei, alle Mütter werden natürlich mit einer kleinen Überraschung begrüßt. Die Jugendkapelle und die MK Inzing freut sich über Ihren Besuch!