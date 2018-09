Lauter erfreuliche Nachrichten für Bgm Isabella Blaha

15.09.2018, 11:36 Uhr

Anzeige(n) vom Tisch.

Platter eröffnet den Tunnel

Baubeginn für Infozentrum



Fußballplatz grünt richtig grün





Bei der Anzeige ging es Küchengerätschaften aus dem Privatbesitz von Blaha. Diese hatte sie für eine Gemeindewohnung unentgeltlich zur Verfügung gestellt, die Ersatzgeräte aber dann der Gemeinde in Rechnung gestellt. Das Verfahren wurde eingestellt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, "weil kein Bereicherungsvorsatz und kein relevanter Vermögens-schaden erkennbar gewesen sei." Auch die beiden noch im Raum stehenden anonymen Anzeigen bereiten der Gemeindechefin keine Kopfschmerzen mehr: Dabei geht es in der Länd und am Brandlift um nicht als Parkflächen gewidmete Grundstücke, auf denen die Besucher ihre Fahrzeuge abstellen. Blaha bestätigt diesen Sachverhalt, hat aber nach eigenen Angaben inzwischen von der BHM die Auskunft erhalten, dass keine Widmung erforderlich sei, da keine zugehörigen Bauwerke errichtet worden seien. "Und Kassen-automaten sind ja bekanntlich keine Bauwerke", so die Bgm schmunzelnd.Endlich steht der Termin fest für die Eröffnung des Scharnitzer Umfahrungstunnels: Am Samstag, 10.Nov. , wird Landeshauptmann Platter den Tunnel offiziell für den Verkehr freigeben. Erwartet werden auch sein Stellvertreter Josef Geisler und weitere hochrangige Vertreter von diesseits und jenseits der bayrisch-österreichischen Grenze.Für das Infozentrum Länd werden in diesen Tagen die Baumeister- und Bauschlosser-arbeiten im Gemeinderat behandelt, die Eröffnung im kommenden Jahr soll planmäßig erfolgen. Dann werden auch die Schäden an den elektrischen Einrichtungen behoben sein, die kürzlich vermutlich nach einem Wasserrohrbruch entstanden sind und eine vorübergehende Schließung des Holzermuseums notwendig gemacht haben.Vor einigen Wochen sah es so aus, als würde der Rasen des neuen Fußballplatzes den Sommer nicht überleben: Große braune Flecken überall. Doch die Herstellerfirma machte den Vereinsbossen Mut und verbreitete Optimismus, dass das alles noch so werde wie gewünscht. Tatsächlich sind die braunen Flecken mittlerweile stark geschrumpft, es sieht so aus, als könne der Platz bald abgenommen und bespielt werden. Auch der Ausbau des Clubheims macht große Fortschritte.