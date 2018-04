Ein schönes Fest für die Familien

27.04.2018, 08:31 Uhr

Das EKIZ beging in Abtenau das 20-jährige Jubiläum und alle kamen um gemeinsam zu feiern.

ABTENAU. Plaudern in angenehmer Atmosphäre, Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern, erste Freundschaften für die Kinder, Neues ausprobieren, Talente entdecken - all das wird im Eltern-Kind-Zentrum, kurz EKIZ möglich. Das EKIZ, eine Einrichtung des Katholischen Bildungswerkes, ist in Abtenau bereits seit 20 Jahren aktiv. Die Leiterinnen Alexandra Gsenger, Daniela Rußegger, Stefanie Hirscher, Christine Lanzinger und Andrea Reschreiter samt Team bedankten sich bei der Gemeinde für das zur Verfügung stellen eines Raumes bei den gemeinsamen Aktivitäten und luden zum Feiern ein. Aus diesem Grund trafen sich am Sonntag große und kleine Leute in der Pfarrkirche, wo zur Freude aller Pfarrer P. Virgil Steindlmüller OSB, einen sehr "bewegten" Familiengottesdienst hielt. Denn Gottes Spuren finden sich überall in und um die Kirche, so ging der gemeinsame Weg vom Taufbecken auch hinaus ins Freie wo sich alle die Hände gaben und einen Tunnel bauten, als Symbol von der Enge hin ins Licht. Bewegung und Freude machen natürlich hungrig und daher fanden sich nach dem Gottesdienst viele zum Pfarrcafé ein, um bei Würstl, Kaffee und Kuchen die Feier gemütlich ausklingen zu lassen.