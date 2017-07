"Alte Sachen zum Lachen" mit Otto Schenk

GOLLING. Am 18. Juli ab 20.00 Uhr gastiert der Vollblutkomödiant, Otto Schenk bei den Festspielen auf der Burg Golling.Otto Schenk präsentiert sein Repertoire an humorvollen Stücken, mit dem er in den letzten Jahrzehnten sein Publikum zu begeisterten Lachstürmen hingerissen hat. Er läßt seine Lieblingsstücke des Humors Revue passieren: Von Theatergeschichten bis zum „Halleyschen Kometen", von Parodien bis zu den Witzen gibt es ein Wiederhören und Wiedersehen mit den Glanzlichtern und Sternstunden des Humors!Eine detaillierte Programmübersicht der weiteren Veranstaltungn auf der Burg finden Sie hier