Diese Woche setzen wir einen "Schwerpunkt Natur". Alle reden davon, dass Österreich Weltmeister bei der Bodenversiegelung ist. Und das Triestingtal scheint sich redlich zu bemühen, sein Bestes zu diesem zweifelhaften Rekord beizutragen. "Unser Boden will gut atmen" heißt die Überschrift zu unserem Artikel auf Seite 6/7 in der aktuellen BezirksBlätter-Printausgabe. In den ausgedehnten Wäldern des Triestingtals abseits der Industriegebiete darf er das noch. Aber Forstfachleute warnen: der Klimawandel heizt dem Wald ordentlich ein, und auch die vitalsten Bäume stoßen an ihre Grenzen, den CO₂-Ausstoß von uns Menschen und unseren mechanischen Dreckschleudern zu kompensieren (siehe Artikel Seite 4/5 in den aktuellen BezirksBlättern). Dass nicht alle bereit sind, sehenden Auges in den Krieg gegen unsere eigene Umwelt zu ziehen, beweist der löbliche Entschluss von Manuel Petzl, das von seinem Vater übernommene Hobby Imkerei zu seinem Hauptberuf auszubauen (Artikel BezirksBlätter Woche 26/2022).