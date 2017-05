Der mentale Selbsttest

03.05.2017, 18:09 Uhr

Aus aktuellem Anlass möchte ich Ihnen zusätzlich zu meinen Online-Beiträgen den mentalen Selbsttest vorstellen. Das Projekt, welches ein Schweizer Kollege und ich bereits 2016 ins Leben gerufen und begleitet haben, wurde gestern nach langer Bearbeitung fertiggestellt und ist nun für jeden online frei verfügbar. Mit dieser Möglichkeit wollen wir allen Interessenten und auch Kunden ein Werkzeug nahelegen womit sie ihre mentalen Fähigkeiten bestimmen können.

Warum?

Wie funktioniert der Test?

Jeder kennt diese Unsicherheit wenn es einem körperlich schlecht geht, aber man sich nicht sicher ist ob es angebracht ist beim Arzt vorstellig zu werden.Mental ist es noch schwieriger einzuschätzen ob ein unangenehmes Thema bereits so pressierend ist, dass man es bei einer fachlich ausgebildeten Person deponiert. Mit diesem Selbsttest können Sie sich ein ungefähres Bild Ihres mentalen Zustands machen und dadurch leichter die richtige Entscheidung fällen. (komplett anonym und nur für Sie)Aber dieser Test soll nicht nur zu einer Entscheidungsfindung verhelfen, wenn Sie sich unsicher sind. Vielmehr dient er auch als eine Art Kompass, welcher Ihnen aufzeigt wo möglicherweise Ihre größten Entwicklungspotentiale schlummern. Sozusagen zur Standortbestimmung und Selbstreflexion Ihrer Persönlichkeit.Kurz gesagt, es gibt 6 Themenbereich zu 10-11 Fragen, welche Sie auf einer Skala von "trifft gar nicht zu" bis "trifft immer zu" beantworten können. (Wenn Sie zügig die Fragen beantworten, kostet Sie der Test ca. 10 Minuten Ihrer Zeit.) Im Hintergrund rechnet ein Algorithmus Ihre Antworten zusammen und gibt Ihnen am Schluss jedes Bereichs eine individuelle Auswertung. Ganz am Ende haben Sie noch die Möglichkeit sich eine Zusammenfassung anzusehen bzw. sie auch für sich auszudrucken. Näheres zu der Funktion des Tests sowie eine Legende finden Sie beim Vorwort auf der Testseite selbst.Für den Test werden keine persönlichen Angaben außer Alter und Geschlecht abgefragt. Die eingegebenen Antworten sowie die Auswertung werden ebenfalls komplett anonym abgespeichert.Der Test kann entweder auf meiner Homepage abgerufen werden oder über meinen Facebook-Beitrag den ich hier verlinkt habe.Ich hoffe Sie geben sich einen Ruck und probieren dieses Werkzeug für sich aus. Sehen Sie es als persönlichen Wegweiser. Wo stehe ich? Wo möchte ich hin?Viel Spaß beim Ausprobieren!Ihr,Mentalcoach Wudy