FREISTADT/HELLMONSÖDT. Das Partyhaus Cabrio in Hellmonsödt hatte nach dem Veteranentreffen am Ostersonntag fast 1.000 Euro in der Spendenbox. Dieser Betrag wurde nun von Maria Pilz an die Volksschule 2 Freistadt übergeben. Für die Neuanschaffung von Lernteppichen und zur Unterstützung der ukrainischen Schüler wurden in diesem Schuljahr 1.300 Euro benötigt. Das Partyhaus Cabrio legte die fehlenden 300 Euro noch drauf. Die Kinder und das Team der VS2 mit ihrer Schulleiterin Daniela Elmecker bedanken sich beim Cabrio und seinen Gästen.