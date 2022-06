Otto Rockenschaub, der „Rechamocha“ von Gutau, stellt das gesamte Inventar seiner Werkstatt dem Mühlendorf zur Verfügung.



REICHENTHAL/GUTAU. Otto Rockenschaub, vielen auch als Mitglied der Musikgruppe die lustigen Erdmannsdorfer bekannt, hängte vor 42 Jahren seinen Beruf als „Rechamocha“ an den Nagel. Seit dieser Zeit fristeten die Maschinen, die sein Vater ab 1947 in mühsamer Tüftelei entwickelt hatte und von Sohn Otto laufend verbessert und erneuert worden waren, ein unbeachtetes Dasein. Bis jetzt.

Einschulung in Reichenthal

Am 17. Juni rückte Otto Erdmannsdorfer, unterstützt durch seine Gattin und seiner Tochter, im Mühlendorf an, um dem Führungspersonal des Mühlenmuseums eine Einführung und Demonstration seiner Maschinen zu geben. Viele Geschichten, auch sehr lustige, die sich um das Arbeitsleben in dieser Zeit drehten, begleiteten seine Vorführung. Bestens geschult, können ab nun die Werkzeuge und Maschinen bei jeder Führung vom Führungspersonal des Mühlenmuseums den Besuchern präsentiert werden.

Leben der Vorfahren

Ein Besuch lohnt sich allemal, wenn jemand das Leben seiner Vorfahren kennenlernen will. Die Besucher erwartet zusätzlich eine Hausmühle mit Wasserrad, ein Venezianergatter, ein Brotbackofen, eine Schmiede, ein Feuerwehr- ein Glas- ein Uhren und Radiomuseum. Eine Schusterwerkstätte und viele Arbeitsgeräte erzählen aus vergangener Zeit. In einem eigens dafür errichteten Gebäude wird die Entwicklung des Ackerbaus und der Mühlen, bis zum Brot backen, dokumentiert. Den einst im Mühlviertel weit verbreiteten Flachsanbau präsentieren eine Leinölpresse und die Geräte zur Flachsgewinnung bis zur Leinenweberei.

Führungen

Die Ausstellungen können nur mit einer Führung besichtigt werden

Führungen: Dienstag, 15 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten werden Führungen jederzeit nach tel. Vereinbarungen durchgeführt. Tel. Anmeldung: Mo.- Fr. von 8:00 – 12:00 unter 07214 7007/19 bzw. 11

mühlenverein@reichenthal.at