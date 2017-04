Laufstart in den Frühling

23.04.2017, 16:18 Uhr

An die 30 Läuferinnen und Läufer trafen sich, um unter Anleitungen von erfahrenen Guides eine fünf- und zehn Kilometer-Runde zu absolvieren. „Dieser Lauf sollte für so manchem eine Initialzündung sein, um gerade jetzt im Frühjahr mit Sport zu beginnen. Wir wollen nach diesem Lauf verschiedene Veranstaltungen in Hinblick auf den Donaulauf Ende September folgen lassen und den Sport begeisterten ein attraktives Programm bieten“, so das Organisations-Trio Bernhard Steiner (Obmann TSV Ottensheim), Alwin Breitwimmer und Christian Lang (PortO-Chef). Auch zu den Schulen in Ottensheim will man den Kontakt suchen und Kinder zum Laufen zu begeistern.Weitere Veranstaltungen werden entweder auf der Homepage des TSV Ottensheim ( http://sportverein.ottensheim.at/ ) oder per Plakate beworben.