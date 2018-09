Jetzt will Zoidl beim Mannschaftsfahren aufzeigen

16.09.2018, 20:40 Uhr

Hochkarätige Siege wurden nicht berücksichtigt

Jetzt will Zoidl beim Zeitfahren aufzeigen

All diese Erfolge waren scheinbar für eine Nominierung zu wenig und so ist die Enttäuschung über die Nicht-Berücksichtigung für die Straßenweltmeisterschaft, die ab kommendem Wochenende in Tirol über die Bühne geht riesen groß.Dabei hat der Felbermayr-Wels-Profi in letzter Zeit hochkarätige Rennen wie Tschechien Rundfahrt-Sieg, Österreichischer Berg-Meister, Sieger der Savoyen Mount Blanc Tour, fünfter Platz bei der Ö-Tour auf seiner Erfolgsliste stehen. Wie Bundestrainer Franz Hartl entschieden hat, weiß niemand, Tatsache ist, dass Zoidl letzten Montag per Telefon über die Nicht-Berücksichtigung informiert wurde.Auch der zweite der Ö-Rundfahrt Hermann Pernsteiner schäumt über seine Nicht-Berücksichtigung, bei Stefan Denifl versteht man es, er hat heuer keine Ergebnisse eingefahren.In Tirol wird der Zoidl mit der Welser Mannschaft (sechs Fahrer) im Teamzeitfahren an den Start gehen. Dort will die heuer so erfolgreiche Equipe mit einen starken Auftritt den World Tour Teams Paroli bieten. Nicht zuletzt hofft der 30-Jährige Riccardo Zoidl mit einem starken Auftritt bei diesem Bewerb, sich für eine Word Tour Mannschaft interessant zu machen. „Es gab zwar in letzter Zeit konkrete Gespräche, doch wegen einiger Mannschaftsauflösungen ist der Markt sehr klein“, so Zoidl.