Tischtennis-Spektakel am Feiertag

29.04.2018, 11:07 Uhr

Die Sektion Tischtennis war von Anfang an dabei. Aus diesem Anlass kommt am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), um 19.30 Uhr die beste Tischtennis-Show der Welt mit den ehemaligen Europameistern beziehungweise Vizeweltmeistern Milan Orlowski und Jindrich Pansky nach Walding in die Turnhalle. Zwei Waldinger Spieler werden das Duo herausfordern (Eintritt 10 Euro/Schüler 5 Euro; VVK: Raiba Walding-Ottensheim 8 bzw. 4 Euro)