Velden am Wörthersee mit traumhafter Naturlandschaft und unvergleichlichem Ambiente ist eine sehr beliebte Destination für das berühmte "Ja-Wort". Seit 1. März 2022 gibt es nun endlich auch alles für die Braut am Seecorso in Velden.

VILLACH LAND. Marina Lassnig startet nun als Jungunternehmerin auch im stationären Handel durch und lässt für Bräute keine Wünsche offen. "Velden ist ein sehr beliebter Ort zum Heiraten und da darf ein Brautmodengeschäft nicht fehlen", so Bürgermeister Ferdinand Vouk, der dieser Tage Marina Lassnig in ihrem Brautatelier mit herrlichem Seeblick besuchte.

Flexible Anprobe-Termine

Neben den üblichen Geschäftszeiten punktet Marina Lassnig mit flexiblen Anprobe-Terminen. Hervorzuheben sind nicht nur außergewöhnliche Hochzeitskleider, die die modeaffine Braut-Ausstatterin zur Auswahl hat, sondern auch eine große Auswahl von Brautjungfernkleidern, Kleider für Blumenmädchen, Hochzeits- und Partygäste und vieles mehr.