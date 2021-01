Von Feistritz im Gailtal führt ein Weg Richtung Oisternig. Der Gemeinde ein grosses Lob. Der Weg ist perfekt gespurt und ein Paradies für Wintersportler. Auch Parkplätze sind reichlich vorhanden. Ob mit Tourenschi, Rodel oder Schneeschuhen. Der Berg ist für Jedermann geeignet, der Freude an der Bewegung hat und sich sportlich betätigen will. Zugegeben, mit Schi oder Rodel ist der Rückweg leichter, aber auch mit Schneeschuhen hat die Wanderung seinen Reiz. Bei traumhaften Wetter ist so ein Wintertag ein Genuss. Der Schnee glitzert, als ob er mit Tausenden Diamanten uebersaet ist und die Sonne funkelt mit ihm um die Wette. Wer da nicht zum Schwärmen kommt, ist selber Schuld. Sogar die klirrende Kälte macht einem fast nichts aus. Das Eis an den Bächen hat seine eigene Schoenheit und bildet bizarre Gebilde. Die Bäume sind tiefverschneit und sehen teilweise wie Schneemänner aus. Auf jeden Fall ein Geheimtipp und nicht so überlaufen wie manche Schigebiete.