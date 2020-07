Seit nunmehr 40 Jahren verbringt Familie Hoppe Jahr für Jahr ihren Urlaub am Faaker See, im Naturel Hoteldorf Seeleitn. Für diese Treue wurden die Hoppes nun geehrt.



FAAKER SEE. 40 Jahre lang urlauben die Hoppes bereits am Faaker See und sind dabei stets zu Gast im Naturel Hoteldorf Seeleitn. Das gehört geehrt, fand man und lud zum Dorfkirchtag im Hoteldorf Schönleitn. Der feierlichen Ehrung wohnten ebenfalls Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch sowie Hotelinhaberin Michaela Tiefenbacher bei.

Treue Gäste am Faaker See



Die Familie Hoppe aus Berlin ist quasi seitdem es die Hoteldörfer gibt, jedes Jahr zu Gast am Faaker See. Aber auch andere Gäste halten dem Domizil am Faaker See die Treue. Auch geehrt wurde Familie Jörres aus Nord-Rheinwestfalen und Familie Klein aus Hamburg, für Ihre 25-jährige Treue.

Auch Mitarbeiter wurden geehrt



Neben der Ehrung der Gäste gab es aber auch einen weiteren Grund zu Feiern und zwar die Ehrung langjähriger Mitarbeiter: Heidrun Heber, Veranstaltungsleiterin, die seit 20 Jahren in den Naturel Hotels tätig ist, Dragan Janicievic, der seit 25 Jahren das Naturel Team unterstützt und Ule Novakovic, seit 15 Jahren verantwortlich für das Gästeprogramm und die Gästebetreuung.

Der Dorfkirchtag



Der alljährliche Dorfkirchtag ist bereits seit vielen Jahren Tradition im Naturel und wird als Gelegenheit genutzt um Kärntner Tradition und Brauchtum den Urlaubsgästen näher zu bringen.