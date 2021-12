St. Jakob im Rosental - eine Gemeinde mit 22 Ortschaften am Fuße einer wundervollen Terassenlandschaft, die Karawanken und Drauebene aber auch Menschen aller Altersklassen vereint.

ST. JAKOB IM ROSENTAL. Es sind vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, die diese liebenswerte Gemeinde zu bieten hat. Angefangen mit Kulturverein, über Sportvereine sowie das umfangreiche Bildungsangebot innerhalb der Gemeinde. Die Beliebtheit kommt also nicht von Ungefähr, dafür wird auch sehr viel investiert. Sei es in die Straßeninfrastruktur, Sport oder gerade aktuell in die Bildung. Ist der Bildungscampus erst einmal fertiggestellt, so wird er alle „von der Windel bis zur Matura“ miteinander verbinden. Es gibt aber auch sehr erfolgreiche Betriebe in der Gemeinde, wie z. B. die Firmen Tarmann Chemie, Globo Lighting, diverse Gaststätten allen voran die allseits bekannte Pizzeria Francobollo, aber auch noch viele kleinere Unternehmen aus den verschiedensten Branchen.





(Foto: Werbeagentur fichtesieben)

Rauchfangkehrermeister Lenk

Seit 1952 ist der Familienbetrieb Lenk schon mit Rauchfangkehrerarbeiten im Dienste seiner Kunden tätig. Neben den Reinigungen von Kaminen bieten wir viele weitere Dienste an, wie z.B. den Bau oder die Sanierung von Kaminen, fachgerechtes Anschließen von Öfen und Heizungen und vieles mehr. Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit, wir freuen uns, Ihnen bei allen Fragen rund um das Heizen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!

(Foto: Privat)

Posojilnica Bank

Ihre Posojilnica Bank ist der verlässliche Ansprechpartner, wenn es um Ihre Wohnwünsche geht. GeWOHNT gemütlich begleiten wir Sie mit individuellen Lösungen auf Ihrem Weg zum Eigenheim. Kommen Sie zum unverbindlichen Beratungsgespräch!

(Foto: MeinBezirk.at)

Contrapest

Schädlingsbekämpfung & Taubenabwehr

Ein Job mit Vielseitigkeit, Fachwissen und Sicherheit – der Schädlingsbekämpfer. Dieser Beruf vereint mehr Facetten, als man meinen möchte. Manuel Klement von CONTRAPEST erklärt, was der Alltag als Schädlingsbekämpfer mit sich bringt: „In erster Linie beseitigen wir Schädlinge – komplett giftfrei und ohne Gefahr für Haustiere und Menschen, aber auch viele Arbeiten in und an Gebäuden fallen an – so zum Beispiel Desinfektionen oder Holz- und Bautenschutz.“



Neue Herausforderung

Wer also im kommenden Jahr eine neue berufliche Laufbahn einschlagen möchte, hat hier die Chance dazu. Die Vorteile liegen auf der Hand: Nach der Einschulung wartet neben einem attraktivem Entgelt über Kollektiv auch ein Firmenwagen darauf, flexibel durch den selbst organisierten Tag zu führen. Der krisensichere Job in familiärer und kollegialer Atmosphäre bietet viel Spielraum für eigenverantwortliches Arbeiten. Ob Beratung, Preiskalkulation oder Zeiteinteilung – die Mitarbeiter haben das Vertrauen, selbst Entscheidungen zu treffen. Bewerben können sich nicht nur Profis mit Erfahrung, sondern gerne auch Quereinsteiger. Neben guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift, einem Pflichtschulabschluss und einem PKW-Führerschein (Kunden werden vorrangig in Kärnten, manchmal aber auch in der Steiermark, Osttirol und Salzburg gebucht) ist vor allem ein Kriterium ausschlaggebend, um einen Platz im Team zu bekommen: Mut zur Veränderung und Motivation, sich neuen Aufgaben zu stellen.

(Foto: Privat)

Rosen-Apotheke

Das Team der Rosen-Apotheke rund um Frau Mag. Sabernik liegt voll im Trend. Seit 2020 finden sie in der internationalen Versandapotheke alles für Ihr Wohlbefinden. Über 26.000 Produkte warten auf Sie unter www.onlineapo.at. Jederzeit, sorgenfrei und bequem von zuhause aus bestellen. Natürlich beraten wir Sie auch gerne bei gesundheitlichen und ernährungs-medizinischen Fragen.

(Foto: HSH Energieconsulting GmbH)

Widmann Sanitär- und Heizungstechnik GmbH

Eine Branche mit Zukunft

Widmann Heizung und Sanitär ist ein Familienunternehmen, das seit über 20 Jahren erfolgreich tätig ist und Arbeitsplätze in der Region hält.



Monteure gesucht

Arbeit gibt es täglich genug. Das bedeutet, dass dringend zusätzliche Manpower gebraucht wird. Das Team freut sich über Unterstützung durch gelernte Installations- und Gebäudetechniker, aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen! Wer mit seiner Arbeit einen sinnvollen Beitrag leisten und in einem tollen Team mitarbeiten möchte, kann sich jetzt bewerben.

(Foto: Privat)

