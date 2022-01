An der Glan, gegenüber dem Klinikum in Klagenfurt, sind Biber sehr aktiv.

Sie haben schon sehr viele Bäume "gefällt".

Mehrere Bäume wurden in den letzten Nächten frisch angenagt, aber die Biber sind nicht fertig geworden.

Sie sind so geschickt, daß einige Bäume direkt ins Wasser fallen und dann zum Bau der Biberburg verwendet werden.

Einige Bäume hat man jetzt durch Drahtgitter geschützt.

"Natur pur erleben" direkt beim Klinikum Klagenfurt.