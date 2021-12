Kaum zu glauben.

Seit 20 Jahren gibt es nun schon den Euro.

Von 1924 bis 1938 (in den Kriegsjahren gab es die Reichsmark!) und dann von 1945 bis 31 12.2001 war der Schilling die offizielle Währung in Österreich.

Bereits am 1.1.1999 wurde der Euro als Buchgeld mit dem fixen Umrechnungskurs 13,7603 eingeführt.

Ab dem 1 1.2002 gab es dann den Euro in 12 Ländern Europas.

In den Banken bekam man "Starterpakete".

Bis 2021 haben 19 Länder den Euro als Währung eingeführt.