Jetzt in der Osterzeit kann man in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach gleich 2 Fastentücher bestaunen.

In der Taufkapelle hängt ein kunstvoll gestaltetes Fastentuch mit Darstellung vom Sündenfall über das Leiden und Sterben Jesu bis zur Auferstehung. Es wurde 2005 von den akad. Malern Vinko und Marko Tusek aus Slowenien gestaltet.

Über dem Hauptaltar hängt ein modernes Fastentuch, das von der Künstlerin Lisa Huber gestaltet wurde. Ein blaues Tuch, in der Mitte ein Bild mit dem Titel "es ist ein Ros` entsprungen".

Eine schöne Einstimmung auf das Osterfest.