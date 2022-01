Trotz klirrender Kälte, in Warmbad Villach gibt es ein Aquarium in freier Natur.

Der Warmbach, ein Überlauf der Therme Warmbad, führt das ganze Jahr warmes Thermalwasser.

Darin tummeln sich neben vielen heimischen Fischen auch Exoten, die wohl ausgesetzt wurden.

Auch Aquariumpflanzen gedeihen prächtig.

Es ist immer wieder spannend, mitten im Winter Goldfische, Putzerfische & Co. in freier Natur zu beobachten.