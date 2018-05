10. Herz-Kreuz-Pilgerung

01.05.2018, 09:34 Uhr

3 Länder 3 Kulturen 3 Sprachen - Begegnung bringt Freude und FreundeDie Gipfel der Karawanken trugen noch ein weiss-graues Schneekleid, als sich heuer am letzten Samstag im April 44 Freunde und Botschafter der „Annahütte Neu“ in der Filialkirche „Heilige Drei Könige“ in Untergreuth versammelten. Mit einem „Annahütten-Frühstück“ gut gestärkt, wurden sie nach einer Pilgerandacht, die vom Chor „FaakerSeeKlång“ aus Latschach musikalisch begleitet wurde, mit einem Segen durch Seelsorger Roland Stadler auf den Weg über den Annahüttensattel ins slowenische Dovje verabschiedet.Ein strahlend blauer Himmel versprach Pilgerwetter auf Etappe 1 von Untergreuth über den Annahüttensattel zur ehemaligen Annahütte. Heuer hatte der Winter auf dem Forstweg unterhalb des Annahüttensattels deutlich seine Spuren hinterlassen. Den stellenweise noch über 1m hohen Schnee wird die Sonne beseitigen. Hangrutschungen, Steinschlag und grössere Absenkungen auf dem Weg werden die Strassenbauer von den Österreichischen Bundesforsten wohl einige Zeit beschäftigen. Nach etwas über 4 Stunden und 815 Höhenmeter aufi, waren alle froh, in der Sonne auf dem Platzl vor der ehemaligen Annahütte eine Jausenpause einlegen zu können. Von nun an ging es auf Etappe 2 bergab. Was aber nicht bedeutete, dass es auf dem Pilgerweg „gemütlicher“ wurde. Bis zu der Stelle wo sich das Flüsschen Beli potok mit dem Wildbach Belca vereinigt, ging es in Serpentinen teilweise sehr steil âbi. Umsicht und Trittsicherheit waren von den Pilgern gefragt. Über den Beli potok führt keine Brücke. Das Pilgerglück war uns auch hier beschieden. Der Wasserstand war niedrig und so war das Bachbett auf den herausragenden Steinen mit 2 Schritten leicht von allen zu überwinden. Ab hier ging es 3,5 km auf einem breiten Fahrweg - auch hier werden die Strassenerhalter in den nächsten Wochen viel zu tun haben - bis zu einem Tunnel, vor dem ein Steig uns wieder hinunter zur Belca und zum gleichnamigen Ort führte. Vor 1 Jahr war der Holzsteg über die Belca durch Wassermassen und Gestein zerstört. Heute konnten wir dieses Hindernis auf 2 schmalen Planken sehr gut queren. Ab dem Örtchen Belca folgt der Pilgerweg bis zum Denkmal von Jakob Aljaž an der Kreuzung Mojstrana – Dovje auf 3,8 km dem asphaltierten Radweg. Das ist der Teil des Pilgerweges - so sind sich alle Pilger einig - der weh tut. Alle waren froh, als nach fast 8 Stunden Gehzeit, 884 Höhenmeter bergauf und 1002 Meter bergab die Karawanken bezwungen waren und das Aljaž-Denkmal in Sicht kam. Die Glocken der Kirchen von Dovje und Mojstrana kündeten nach über 20 km unsere Ankunft an. Die Begrüssung durch den Vizebürgermeister von Kranjska Gora, Marjan Tolar, wurde von den Alphornbläser des Kanaltaler Kulturvereins in Kärnten begleitet. In packenden Worten, ging er in seiner kurzen Ansprache auf die in den letzten 10Jahren gewachsene Freundschaft zwischen den Menschen und politischen Mandatsträgern der Gemeinden Finkenstein und Kranjska Gora ein. In mehreren slowenischen Liedern, brachte der Chor „Triglavglocken“ aus Dovje die Liebe zur slowenischen Heimat, zu den Menschen und zu den umliegenden Bergen der Karawanken und der Julischen Alpen mit dem zu uns herüberblickenden Triglav (eines der slowenischen Nationalsymbole) zum Ausdruck. Der slowenische Pfarrer Franz Urbanija bekräftigte in seiner Andacht dieses gewachsene Zusammenwachsen der Menschen auf beiden Seiten vom Karawankenkamm.Annahütten-Visionär Pepi Puschan blickte anschliessend mit bewegenden Worten auf die vergangenen 10 Pilgerjahre zurück. Voller Stolz, wies er darauf hin, dass die erste Pilgerung einmal mit 13 Botschaftern der „Annahütte Neu“ aus Finkenstein und Umgebung begann. Heute waren es über 40, darunter erstmals auch 6 Pilger aus Slowenien, die den Weg von Untergreuth nach Dovje mit uns gegangen sind.Der slowenische Pfarrer Franz Urbanija nahm zum Abschluss aus den Händen von Pepi Puschan Herz und Kreuz der „Annahütte Neu“ entgegen, das er gemeinsam mit slowenischen Pilgern am 01. Mai zu einer Heiligen Messe in die Wallfahrtskirche Maria Luschari tragen wird. Am 28. Juli werden Herz und Kreuz wieder zum 12. Annahütten-Kirchtag mitgebracht und zu dem Platz getragen, wo sie - so ist zu hoffen - schon in 2 oder 3 Jahren ihren festen Platz in der „Annahütte Neu“ einnehmen werden.Die kulinarische Belohnung nahmen die Pilger heuer in Mojstrana ein. Im dortigen Bauern-hof „Pr´ Žellezn´k“ wurden sie mit hausgemachten slowenischen Speisen für die Mühen der Pilgerung belohnt und konnten sich von den guten slowenischen Weinen und Bieren überzeugen.Begegnung bringt Freude und Freunde. Dieses Motto der Botschafter der „Annahütte Neu“ wurde heute wieder gelebt. Mit einem Kärntner Lied verabschiedeten wir uns von den alten und neuen slowenischen Freunden, kräftig unterstützt von Mitgliedern des Chores „FaakerSeeKlång“. Wir sehen uns ja bald wieder!Der 12. Annahütten-Kirchtag findet am letzten Samstag im Monat Juli statt. Heuer auch wieder mit der traditionellen Mountain-Bike-Fahrt zur „Glocke der Begegnung“ am Annahüttensattel.Hans-Jörg Burski