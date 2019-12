Am Wochenende ein besonderes Gospelkonzert ausgetragen.



ST. KOLLMANN. Am Sonntag ging am Dorfplatz St. Kollmann, rund um die Dorfgemeinschaft St. Kollmann, das erste Weihnachts-Gospelkonzert, anstelle des alljährlichen Kirchtages über die Bühne. Zahlreiche Besucher fanden sich zusammen und wollten Teil dieses besonderen Konzertes sein. Unter den Gästen waren auch der Bürgermeister von Griffen Josef Müller, der Pfarrer Johann Dersula un der Griffner Amtsleiter Mario Snobe.