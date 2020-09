Am Freitag, 18. September, verlosen die Fieranten des Bauernmarkts Gösselsdorf unter ihren treuen Kunden fünf prall gefüllte Jausenkörbe.



GÖSSELSDORF. Im Sommer ist der Bauernmarkt jeden Freitag ein Anziehungspunkt in Gösselsdorf. Nun geht die Marktsaison ins Finale: Bis zum Saisonausklang kann der auch als gesellschaftlicher Treff genutzte Markt noch mit einigen Höhepunkten aufwarten. Am 18. September werden unter den Stammkunden mit vollständig ausgefüllten Sammelpässen fünf prall gefüllte Jausenkörbe verlost. Eine Woche später werden sich die Marktfieranten am Abschlusstag (25. September) zusätzlich zu ihrem Standard-Angebot mit weiteren Spezialitäten präsentieren.

Trotz Corona guter Besuch



Mit dem ausgezeichneten Besuch in Corona-Zeiten zeigt sich auch Franz Prosen von der veranstaltenden Agrargemeinschaft Eberndorf überaus zufrieden. Der Bauernmarkt beginnt freitags stets um 17 Uhr.