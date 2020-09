Beim städtischen Bauhof in Bleiburg können Kaffee-Liebhaber nun ihre alten Kaffeekapseln umweltfreundlich entsorgen. Die Firma Nespresso stellte dort eine Sammeltonne auf.

BLEIBURG. Grün und gelb sind die Farben der neuen Sammeltonne für gebrauchte Kaffeekapseln, die seit kurzem am Gelände des städtischen Bauhofs steht. Bleiburgs Stadtrat Johann Rigelnik (ÖVP) konnte die Firma Nespresso für die Recycling-Aktion gewinnen. "Die Kapseln werden auf Kosten der Firma Nespresso entsorgt und recycelt. Derzeit ist der Konzern auch dabei, mit den Abfallverbänden über die Entsorgung im ,gelben Sack‘ zu verhandeln. Das wäre natürlich die beste und effektivste Lösung und die Kosten würden ebenfalls von der Firma Nespresso getragen werden", erklärt Rigelnik.

Kaffeekapseln richtig entsorgen

Um Müllberge aus alten Kaffeekapseln zu vermeiden, ist richtiges Entsorgen und Recycling unumgänglich. Österreichweit gibt es rund 1.900 Rücknahmestellen für die kleinen Aluminium-Kapseln, darunter Altstoffsammelstellen in den Gemeinden oder Nespresso-Boutiquen. Die gesammelten Kaffeekapseln werden in einer hochmodernen Reststoffverwertungsanlage in Österreich aufbereitet. In einem speziellen Recycling-Verfahren werden dabei die Alukapseln vom Kaffee getrennt. Das so gewonnene Aluminium wird in Aluminiumhütten zu Aluguss-Produkten verarbeitet, während die Kaffeerückstände zu Biogas und in weiterer Folge zu Strom umgewandelt werden. Laut dem Schweizer Konzern gibt es beim Recycling schon eine österreichweite Flächendeckung von 97 Prozent, über ein Drittel der Kapseln würde bereits zurückkommen.