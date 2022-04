Vergangenes Wochenende wurden an Kärntnens Sportplätzen wieder geackert, gekämpft und gefeiert. Die WOCHE blickt auf den vergangenen Spieltag.

VÖLKERMARKT. In der Region Völkermarkt war viel los. Die Zuseher mussten sich entscheiden, welches heiße Aufeinandertreffen sie dieses Wochenende live ansehen wollten. Den neben Topspielen, standen zwei Derbys am Programm.

Galizien jubelt

Wenn man die Tabellensituation in der Unterliga Ost vor dem Spiel betrachtete, dann ging eigentlich der TSV Grafenstein als Favorit in das Derby, doch die Gäste konnten sich, nicht unverdient, mit 1:2 durchsetzten. Die Treffer für Gallizien erzielte Stefan Franz (33., und 80. Minute), für den TSV Grafenstein traf Fabian Strasser (3. Minute). Somit feierte Gallizien den ersten Sieg in Grafenstein seit sieben Jahren. Trainer Andreas Pöck sagt zum Spiel: "Unsere Mannschaft hat sich den ersten Sieg seit sieben Jahren in Grafenstein hart erarbeitet, wir haben mehr investiert und das 2:1 war wunderschön herausgespielt".

Jauntalderby

Vor über 500 Fans musste der ASKÖ St. Michael ob. Bleiburg gegen den Lokalrivalen der SVG Bleiburg eine 1:2 Niederlage hinnehmen. Alle drei Treffer erzielte hier Adnan Besic, der einen ungewollten Hattrick erzielte. Der Torjäger traf in der 17. Minute zur Führung von Bleiburg, ehe er in der 71. Minute mit einem unglücklichen Eigentor für den Ausgleich sorgte, nur um 14 Minuten später, in der 85 Minute mittels eines Elfmeters, für die späte Erlösung der Bleiburg zu sorgte. Trainer des SVG Bleiburg Bernhard Huber: "Es war das für uns erwartetet schwere Spiel, weil man sagte, du musst für den Abstiegskampf gewinnen, und man so nicht frei aufspielen konnte, aber meine Burschen haben sehr konzentriert gearbeitet und sich an den Spielplan gehalten".