Bleimaika Reggae Fest 2017

Alle Reggae-Freunde im Süden Österreichs sollen sich den 27.Mai im Kalender schon mal dick anstreichen. Das Bleimaika Reggae Fest lädt in seiner diesjährigen 14. Auflage wieder zum Tanz in den Bleiburger Pfarrhof.Im kleinen und familiären Rahmen erwartet die Besucher ein vielfältiges und buntes Programm, ausgehend vom Kindernachmittag bis hin zum abendlichen Musikreigen mit tollen Live-Acts aus Österreich und Italien.Geographisch gesehen widmet sich das heurige Musikprogramm ganz der Reggaemusik aus dem Alpen-Adria Raum. Mitund derkommen gleich zwei Acts aus Pordenone in Friaul-Julisch Venetien. Dem schönen Osttirol entsprungen sind die fast schon in Orchesterstärke antretendenund den Abschluss bildet deraus der Hafenstadt Triest. Zusammen bieten die vier auftretenden Acts eine vielfältige und genre-übergreifende Reggae-Mixtur.

Viele sportliche, kreative und musikalische Stationen unter fachlicher Betreuung warten am großen Kindernachmittag auf ihre Eroberung und ermöglichen so unserer kleinen BesucherInnen ein kollektives Austoben.Vorverkauf 12€Abendkasse 15€Erhältlich in allen oeticket-Verkaufsstellen oder online unter oeticket.com --> Ticketlink