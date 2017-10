Florianis laden zum traditionellen Ball der Uniformen

Die Freiwillige Feuerwehr Griffen veranstaltet den traditionellen Ball der Uniformen

GRIFFEN. Auch heuer laden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Griffen, angeführt vom Kommandanten Bernhard Blasi, zum traditionellen Ball der Uniformen in den Kultursaal Griffen. Der Ball findet am Samstag, dem 21. Oktober statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Mit dem Eröffnungstanz der Feuerwehrmänner der FF Griffen um 20 Uhr wird der Ball der Uniformen feierlich eröffnet. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgen die "Kärntner Buam KB", außerdem erklingen in der Kellerbar heiße Partybeats. Karten sind bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Griffen sowie in den Griffner Trafiken erhältlich. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 9 Euro. Für Jugendliche gilt Ausweispflicht, ohne Ausweis kein Einlass.