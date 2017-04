Frühjahrsmarkt in Bad Eisenkappel

BAD EISENKAPPEL. Am, dem 2.verwandelt sich der gesamte Hauptplatz in Bad Eisenkappel in eine Shopping- und Genussmeile. Beim traditionellen Frühjahrsmarkt werden vonverschiedene Waren von Lebensmitteln, Geschirr, Spielwaren, Kleidung, Handarbeiten über Holzartikel bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten der Bad Eisenkappler Direktvermarkter und Marktfiranten angeboten. Spezielle Angebote und Aktionen warten an diesem Tag in den heimischen Betrieben auf die Marktbesucher.

Seit 1808 werden in Bad Eisenkappel Märkte abgehalten:

Am 2. Mai der Frühjahrsmarkt, am 2. Juli der Sommermarkt und am 28. Oktober der Simonimarkt. Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, der Tourismusverband, die heimischen Gewerbetreibenden und viele Marktfiranten freuen sich auf Ihren Besuch!