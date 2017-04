MIT VIDEO: Concerto cinefonico - Das Musikerlebnis

30.04.2017, 00:17 Uhr

Konzert der Jauntaler Trachtenkapelle Loibach im Grenzlandheim

Diemit Obfrauentführte unzählige Besucher in eine Klangwelt voller Gefühl, Spannung und Dramatik - eine unvergessliche Reise in die bekanntesten Filmwerke der Welt.Die bewunderswerteunter der Leitung vonintonierte Werke von- Elizabeth,- Schindlers Liste (Violine:Star Wars Suite -uvm.Rosina Glawar begrüßte - via Leinwand - Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport.Zu Beginn der außerordentlichen Vorstellung wurde das Publikum - via Leinwand - in das Reich der Jauntaler Trachtenkapelle Loibach entführt - für die atemberaubenden Darbietungen dankten die Besucher im ausverkauften Grenzlandheim mit tosendem Applaus.