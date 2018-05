"Emo" Galerieeröffnung in Bleiburg

04.05.2018, 21:35 Uhr

Der Bleiburger Künstler Emil Oman eröffnete am 4. Mai feierlich seine Galerie in Bleiburg.

BLEIBURG (jj). Viele Freunde, Bekannte und Künstlerkollegen fanden sich zur Eröffnung der neuen "EMO Galerie" des aus Aich/Bleiburg stammenden Künstlers Emil Oman ein. Im "MaderHaus" am Kirchplatz in Bleiburg segnete Dechantdie neuen Ausstellungsräumlichkeiten. Jährlich will der engagierte Künstler zwei bis drei Ausstellungen in den neu adaptierten Räumlichkeiten organisieren. "Mit meiner Galerie möchte ich das Kulturangebot in der Kulturstadt Bleiburg erweitern", so Oman. Er will damit auch Künstlern aus verschiedensten Regionen eine attraktive Ausstellungsmöglichkeit bieten. Ein besonderes Dankeschön gab es für Gattin, Sohnund Mutter. Unter den zahlreichen Gästen der langjährige Förderer und Weggefährte Erichauch, der Neuhauser Bgm., Bleiburgs Vzbgm., Str., Künstler, Konditormeister, die Bankdirektorenund, die Unternehmerund