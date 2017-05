Polizeimeldungen aus dem Bezirk Völkermarkt

09.05.2017, 20:21 Uhr

Gefahr in Verzug bei einem Lkw



Lkw-Lenker übersah Autofahrer

Im Rahmen von LKW-Kontrollen am Montag in Einersdorf konnte die Bezirksverkehrsgruppe Völkermarkt einen slowenischen Lkw-Zug stoppen. Beim Lkw waren alle Stoßdämpfer durchgerostet und funktionsunfähig. Ein Reifen war geplatzt. Beim Anhänger war der Rahmen gebrochen und die Bremse defekt. Aufgrund der Schwere (Gefahr in Verzug) und der Vielzahl der Mängel wurden an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wurde der BH Völkermarkt zu Anzeige gebracht.Ein 23-jähriger Lkw-Lenker fuhr Montagabend mit seinem Lkw in der Gewerbestraße in Ruden. An der Kreuzung übersah er einen mit dem Auto in Richtung Griffen fahrenden 17-jährigen Lehrling. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Lehrling wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Lkw-Lenker wurde nicht verletzt. Ein Alkomatentest mit dem Lkw-Lenker verlief positiv und der Alkomatentest mit dem Lehrling negativ. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.