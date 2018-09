24.09.2018, 00:00 Uhr

Archery-Club-Carinthia

Alles ins Gold

Der Verein um Obmann Daniel Sebastian Uschounig veranstaltete vergangenes Wochenende das 3. Jahr in Folge am Sportplatz Gallizien, das Finale des Zentraleuropa-Cups. An die 80 Teilnehmer/innen aus Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Serbien, Italien, Tschechien und natürlich Österreich nahmen daran teil.

Fotos: Wolfgang David