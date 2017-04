Krainz: Von der Sumpfwiese zum Strandbad

25.04.2017, 07:00 Uhr

Vor 50 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Strandbades Krainz am Klopeiner See.

Die Geschichte

ST. KANZIAN. Wo sich 1967 noch eine Sumpfwiese befand, steht heute das Strandbad Krainz mit dem dazugehörigen Restaurant Seerose am Ostufer des Klopeiner Sees. Die Entstehung des Strandbades ist auch ein Teil Tourismusgeschichte in der Gemeinde. Zum 50-Jahr-Jubiläum gewährte Inhaber Stefan Krainz der WOCHE einen Einblick in alte Fotoalben.Ab 1947 betrieben Stefan Krainz' Großeltern das Hotel Krainz auf der gegenüberliegenden Straßenseite des heutigen Strandbades. "Die Sommerfrischler blieben damals oft über einen Monat am See. Das gibt es heute nicht mehr", erklärt Krainz. Liegewiesen gab es damals noch keine. Schmale Stege führten durch das Schilf zum Wasser. Die Gäste schwammen eine Runde und gingen danach wieder ins Hotel.Doch im Laufe der Zeit wandelte sich der Bedarf und so kaufte Stefan Krainz' Vater Willibald 1967 die 10.500 m² große Sumpfwiese vor dem Hotel und begann noch im selben Jahr die Wiese mit Aushubmaterial des Leitgeb-Baues in Kühnsdorf aufzuschütten. Ein nicht winterfester Pavillon diente als Strandcafé.

Bis zu 1.000 Gäste

Restaurant seit 2011

Pläne für die Zukunft

Zur Sache:

Bei der Eröffnung am 18. Juni 1968 war das Strandbad Krainz das zweite öffentliche Bad am Klopeiner See. In der Tourismus-Hochzeit in den 1960er bis 1980er Jahren kamen bis zu 1.000 Badegäste pro Tag. Im Album gibt es einige Fotos von den Warteschlangen vor der Kassa. "Auch heute noch kommen wir an schönen Tagen auf bis zu 700 Besucher pro Tag. Mit dem automatischen Zutrittssystem gibt es aber kaum mehr Warteschlangen", ergänzt Krainz. Seit 2013 gibt es außerdem VIP-Saisonkarten, die einen fixen Platz mit Liege garantieren.Willibald Krainz verstarb 2010, das Hotel wurde 2014 geschlossen. Eine von Investoren geplante neue Nutzung als Kurhotel kam nicht zustande. Stefan Krainz konzentrierte sich auf das Strandbad und machte im Winter 2010/11 das Strandcafé winterfest. Horst Jernej betreibt seitdem darin ganzjährig das Restaurant Seerose, das neben seiner Küche mit dem Ausblick auf den See und die Abendsonne punktet."Das Strandbad ist ein Familienbetrieb, in dem mein Herzblut steckt. Ich habe bereits als Kind hier Eis verkauft", erinnert sich Krainz. Doch der Inhaber schwelgt nicht nur in Erinnerungen, sondern hat auch konkrete Pläne für die Zukunft. So soll ein Badehaus mit Saunen entstehen, um das Strandbad als Ganzjahresbetrieb zu positionieren. Ein weiterer Plan wird aber schon in dieser Woche in die Tat umgesetzt, nämlich das 1. Seerose Genussfest, bei dem auch das 50-Jahr-Jubiläum des Strandbades gebührend gefeiert wird.1. Seerose GenussfestFreitag, 28. April14 bis 18 Uhr Marktplatz im StrandbadfreiGratisverkostung von Schmankerln langjähriger Betriebspartner, Kinderprogramm mit Gratis-Eiscreme und Gratis-BadetagSummer Opening Party19 bis 2 Uhr35 Euro (im Vorverkauf, Abendkasse nur bei Schönwetter!) inklusive Live-Musik und Show, Flying Buffet u. Getränke5 Euro von jeder verkauften Eintrittskarte spenden die Veranstalter an den Sozialfond der Volksschule und des Kindergartens St. Kanzian!